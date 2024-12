Zonawrestling.net - Vince Russo:”Liv Morgan ha bisogno del titolo più di Rhea Ripley”

Leggi su Zonawrestling.net

è senza dubbio uno dei nomi più importanti della WWE in questo momento. La rivalità tra “The Eradicator” e Livè stata una delle storyline più seguite in WWE. Con il passaggio di RAW su Netflix, è chiaro che Triple H voglia rendere memorabile il primo episodio. A tal fine, i tre match annunciati finora per la card sono tutti incontri di alto profilo, con protagonisti nomi come Roman Reigns e CM Punk.Nel programma Writing withdi Sportskeeda,è stato interrogato riguardo alla sua previsione sul match per iltra Liv:“è estremamente popolare tra i fan. Non hadel, mentre Livsì. Quelè fondamentale per Liv, la aiuta a crescere e a consolidare la sua posizione., invece, resterà una top star a prescindere dal risultato del match.