Leggi su Open.online

La Russia non pone condizioni per trattare con Kiev. Ma unaora sarebbe. E Mosca spera che Donaldlein Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergejha parlato oggi all’agenzia Tass. Spiegando che «un cessate il fuoco in Ucraina a questo punto non porterebbe a nulla, mentre sono necessari degli accordi affidabili». E primadeve far svolgere le elezioni «per avere un leader legittimo» al posto di Volodymyr Zelensky. «Quando ci viene detto che la Russia propone delle precondizioni (per i colloqui di pace), rispondo che non si tratta di precondizioni ma piuttosto richieste che ciò che è stato concordato in precedenza venga messo in pratica», ha detto il capodiplomazia russa. Infine, Mosca riceve segnali dalla squadra del presidente eletto Usa, Donald, sull’interesse per la ripresa del dialogo: «Questo è assolutamente ragionevole e normale», secondo