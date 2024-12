Lavoro | tutti non vissero felici e contenti

Leggi su Ildenaro.it

Natale è già un ricordo, non così i problemi che stanno assillando, ormai da tempo, l’umanità. Gli stessi non distinguono le stagioni e neanche le festività civili e religiose. In tal modo proliferano senza ombra di tentennamento. Da tale condotta sono dipesi i morti, effetto diretto e indiretto dei conflitti in essere, o perché assassinati o perché morti sul.Ciò accade per due motivi, il secondo quasi certamente più frequente del primo. Molti di quanti fanno lavori manuali in fabbrica non sanno che esistono manualispecifici chiari e rispondenti a quanto recano scritto sulla prima di copertina: “istruzioni per l’uso”. Di conseguenza già il ricorso sistematico a quel tipo di letteratura può aiutare a contenere il numero degli incidenti mentre si lavora.Il secondo, il vero Problema, è la mancata o inesatta applicazione dei presidi di sicurezza in fabbrica o sul cantiere.