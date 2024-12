Sport.periodicodaily.com - L’Atalanta cerca un attaccante per gennaio

Leggi su Sport.periodicodaily.com

La possibilità di vincere lo scudetto non è più vista come un’utopia ma, anzi, sta prendendo sempre più corpo. E cosìè indi unper puntare dritto all’obiettivo. Oltretutto, l’infortunio subito da Retegui, fuori causa per un paio di settimane, unito a quello di Scamacca, che in agosto ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio con conseguente stop fino a primavera, rischia di depotenziare il reparto offensivo di mister Gasperini.UN: COSA OFFRE IL MERCATO DISebbene non siano ancora partite delle vere e proprie trattative, la dirigenza della Dea sta comunque lavorando a fare spenti per capire quale affare può ritenersi fattibile.Tra i nomi che circolano c’è quello di Joshua Zirkzee, pressocchè ai margini dello United e che potrebbe arrivare in prestito, per poi discutere di un eventuale acquisto a giugno.