Biathlon, anche quest’anno l’Italia non sarà al World Team Challenge

Per il secondo anno consecutivo,nonal via del, la popolare kermesse diormai diventata una tradizione natalizia, soprattutto in Germania, dove l’evento ha luogo. Nel Paese teutonico, l’appuntamento è colloquialmente chiamato “auf Schalke”, perché di disputa all’interno dello stadio della squadra di calcio Schalke 04.Il club di Gelsenkirchen, un tempo capace di lottare per il successo in Bundesliga e di vincere coppe europee, è nel frattempo caduto in disgrazia (attualmente vegeta a centro classifica nell’equivalente tedesco dell’italica Serie B). Lo stadio resta però un gioiello ed è una struttura all’avanguardia, tanto da essere utilizzata per l’organizzazione di eventi di carattere internazionale.Non è certo decaduto neppure il, che resta molto seguito in Germania e rappresenta un autentico antipasto delle tappe di Coppa del Mondo di Oberhof e Ruhpolding.