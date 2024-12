Zonawrestling.net - WWE: La premiere di Raw su Netflix promette uno spettacolo degno di WrestleMania

Il conto alla rovescia è iniziato per lo storico passaggio di Raw su, e sembra chiaro che l’episodio del 6 gennaio 2025 non sarà un episodio come gli altri. Rob Fee, Direttore dello Sviluppo dei Personaggi in WWE, ha recentemente parlato di questa grande transizione durante un’apparizione su Dead Meat Presents, paragonando laal più grande evento annuale della compagnia.“Ragazzi, dovreste assolutamente cercare di andare a quello show” ha detto Fee. “Sarà quasi come. Dovete esserci. Se c’è uno show a cui partecipare, è questo.” L’entusiasmo è palpabile, e il potere delle stelle che sostengono questo episodio storico è straordinario. A capitanare la serata ci sarà il match tra CM Punk e Seth Rollins, una sfida attesa da anni. Punk stesso ha definito il passaggio di Raw suun punto di svolta, sottolineando il suo potenziale per attrarre nuovi spettatori e rendere lo show di punta della WWE accessibile a milioni di persone in più in tutto il mondo.