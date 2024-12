Secoloditalia.it - Natale, gli auguri di Gualtieri: neanche una parola per la donna uccisa dall’albero nel parco (video)

Glidel sindaco di Roma, Roberto, finiscono in unnel quale pertutti i dipendenti comunali, dai vigili agli autisti dei bus, si rivolgono ai romani con tono gentili e natalizi. Peccato che nella clip manchino i giardinieri e i manutentori del verde, quelli su cui la Procura indaga per la morte dellaabbattuta edal crollo di un albero in undi Roma. Peccato che nelmanchi il ricordo di unada un incredibile e non si sa quanto “imprevedibile” evento, un evento che ha funestato i festeggiamenti per ildi Roma, certamente molto di più – per persone mediamente cerebrodotate – del forfait di Tony Effe al Concertone, mollato al suo destino di “macho” cattivone da, in modo tardivo ma assolutamente meritevole.E lei? Francesca Ianni (nella foto a sinistra), abbattuta da un albero come un birillo, in una zona di verde pubblico? Chi ne tutela la dignità da morta? Mica le intitoleranno ildove è morta, tra qualche mese, magari alla vigilia delle elezioni? O il Comune mollerà alla famiglia, dopo una qualche forma di indagine, il milione di euro dei cittadini ai familiari della vittima, come accadde a Napoli, Cristina Alongi (nella foto a destra), napoletana 44enne colpita a morte nel 10 giugno del 2013 dal crollo di un pino, in via Aniello Falcone? Francesca, arrivata a Roma per passare la vacanze dicon la famiglia, rimastaschiacciata da un albero nelLivio Labor, a Colli Aniene, era sposata, lascia due bambini di 12 e 10 e anni e una bambina di 7 che si trovano con lei nell’area verde del Tiburtino al momento della tragedia.