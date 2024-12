Spazionapoli.it - Mercato Napoli, canale aperto con la Fiorentina: ballano due nomi, i dettagli

Leggi su Spazionapoli.it

C’è un binario ancoratrae Firenze: occhio a duechetra le due squadre.Manca ormai pochissimo all’apertura della sessione invernale di calciosi prepara a vivere settimane intense, dove Giovanni Manna sarà chiamato a cogliere le migliori occasioni che si presenteranno.Ma di cosa ha bisogno il? Senza dubbio c’è un tema caldo legato al difensore, visto anche l’infortunio di Alessandro Buongiorno.diversiattorno alla squadra azzurra, e sembra in cima alla lista ci sia Danilo, capitano della Juventus.Occhio, però, anche a quelle che saranno le dinamiche delin uscita: anche in questo caso, infatti, ilpotrebbe chiudere delle operazioni interessanti.Notizia Calcio– Folorunsho verso Firenze: occhio a Martinez QuartaSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, restailtra: per gli azzurri c’è la necessità di liberarsi di alcuni esuberi, e tra questi compare anche il nome di Micheal Folorunsho.