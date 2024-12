Ilrestodelcarlino.it - La nonnina record dei cappelletti, Iole a 93 anni tira la sfoglia: mezzo quintale per Natale

Pesaro, 25 dicembre 2024 –Foschi ha 93e d è una delle più longeve, esperte e abili “sfogline” della nostra provincia e forse d’Italia. Assieme alla collega Piera Giorgi, 81, e alle sue giovani allieve ha appena terminato dire unaper cinquanta chili diper il ristorante “Il Piccolo mondo” di Mombaroccio in cui presta la sua preziosa opera manuale da circa 40. “Non possiamo proprio fare a meno di lei e nemmeno di Piera: vederle lavorare è uno spettacolo, così come è spettacolare constatare che ci sono giovani che stanno imparando da loro l’arte dire la pasta”, spiegano Lorenzo Romani e sua moglie Anna Elisa Dell’Onte che in famiglia hanno un altro giovanotto al lavoro: Ernesto Lorenzi di 88, papà di Romano, che nell’azienda raccoglie le olive e fa l’olio extravergine e che ha appena rito il primo premio nel concorso “L’oro delle Marche”.