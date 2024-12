Lapresse.it - Il Natale degli invisibili passato al freddo di una tendopoli romana

“Mi chiamo Kemo Camarà vengo dal Gambia e sono un uomo felice”. Kemo è un ragazzone di ventinove anni, ultimo di 11 fratelli, ancora in Africa, che non vede da quattro anni. È la vigilia die lui, come ormai da tempo la passerà per strada, dentro una tenda a ridosso delle mura del quartiere San Lorenzo a Roma. “Sono comunque felice – ci spiega – perché sto facendo la mia vita mi sto costruendo un futuro. Sono dovuto andare via dal Gambia, ho girato un po’ e poi sono arrivato in Italia a Milano. Lì ho conosciuto un ragazzo che mi ha consigliato di venire a Roma perché avrei trovato lavoro. Mi sono trasferito a Ciampino, ho lavorato nei campi a Tor San Lorenzo, sulla Pontina, vivevo in un campo da dove però sono stato mandato via e sono venuto a Roma”. Kemo ha scelto questa zona perché è piena di “fratelli” come lui ma soprattutto perché è vicina alle associazioni che gli possono dare una mano, a ridosso della stazione Termini.