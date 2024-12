Sport.quotidiano.net - Dalla Nazionale di rugby alla cucina “social”: la ricetta di Edoardo Gori

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prato, 25 dicembre 2024 - Ha detto addio al “giocato” pochi mesi fa, chiudendo quindici anni di carriera “pro” da primo della classe. E in attesa di avviare un'attività commerciale,è tornato ai fornelli seguendo la passione per lasviluppata negli ultimi anni. Già, perché il protagonista del video “” con cui la Federazione Italianaha augurato buone feste a tutti è proprio il rugbista pratese, nelle inedite vesti di chef. Un “tutorial” pubblicato sui canali Facebook ed Instagram della FIR nel quale “Ugo” mostra agli spettatori come preparare le “lasagnetrevigiana”, per un omaggiocittà nella quale ha giocato per nove anni da professionista. Un percorso iniziato da bambino nel Gispi, fra le fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio, per poi passare ai Cavalieri e debuttare a vent'anni nemmeno compiuti con gli allora “tuttineri”, nel Super10 2009/10.