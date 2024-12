Movieplayer.it - Bad Sisters 2, intervista ad Anne-Marie Duff: "Il dark humor? È una forma di sopravvivenza"

L'attrice e le altre interpreti delle sorelle Garvey, Eva Birthistle e Sarah Greene, ci raccontano cosa significa per loro la sorellanza. E quanto sia importante saper ridere di tutto. Su AppleTV+. Le sorelle Garvey, come dice il titolo originale della serie AppleTV+, sono delle "ragazzacce": delle Bad, appunto. Sboccate, irriverenti, caotiche: non passano inosservate. Nella seconda stagione della serie creata da Sharon Horgan, anche interprete della maggiore, Eva Garvey, devono fare i conti con il crimine consumato nella prima. In streaming sulla piattacon 8 nuovi episodi, in Bad2 le ritroviamo braccate da un detective particolarmente diligente. Non solo: entrano in scena anche due nuovi personaggi. Angelica, ovvero una Fiona Shaw irresistibile, che, come la definiscono le attrici, sa essere "divertentissima e terribile", e Ian (Owen McDonnell), nuovo .