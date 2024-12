Gamberorosso.it - A Roma c'è un'organizzazione che prepara migliaia di pasti caldi all’anno per chi ne ha bisogno

Via della Lungaretta 91b (Trastevere); via Mastro Giorgio 37 (Testaccio); via Adige 11 (quartiere Trieste): questi sono gli indirizzi delle tre Cucine Economiche del Circolo San Pietro di. Tre luoghi dove poter trovare un pasto caldo e il conforto umano garantiti da centinaia di volontari che da oltre un secolo si battono per gli ultimi di.La minestra del PapaCome suggerisce il nome, il Circolo San Pietro è un’cattolica, profondamente legata al Vaticano. Fu fondata anel 1869 da un gruppo di giovani, su impulso di Pio IX, che affidò loro l’impegno di assicurare un pasto ai poveri di. Impegno mantenuto dal Circolo nell’arco di 155 anni, tra due guerre e i grandi cambiamenti della città e dell’Italia, tanto da essere noto nella Capitale come "la minestra del Papa".