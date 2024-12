Ilrestodelcarlino.it - Una malattia si porta via Mauro Prati, 64 anni. Artigiano esperto nel restauro dei mobili antichi

Il mondo dell’artigianato e deldilocale piange la scomparsa di. Solo una settimana fa, il 16 dicembre, aveva compiuto 64. Da pochi mesi aveva scoperto di essere affetto da una graveche purtroppo ha avuto un decorso molto rapido.era un apprezzato restauratore di, molto stimato e noto nel suo settore e in centro storico a Scandiano, dove ha gestito per tantiil negozio dicon relativo servizio diin via Crispi, a ridosso di piazza Lazzaro Spallanzani. Negli ultimi tempi aveva trasferito l’attività nella prima periferia, su viale Europa. La notizia della morte diha suscitato cordoglio in paese e in particolare al Bar Notari, il locale su via Grandi chefrequentava nel tempo libero con la sua compagnia di amici.