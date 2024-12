Ucraina oltre mille soldati nord coreani mandati al macello | in prima linea inesperti e preda dei droni E Kim è pronto a inviarne altri

Leggi su Open.online

«Stimiamo che le truppecoreane abbiano subito circa 1.100 perdite», ha sostenuto lo Stato Maggiore sud coreano. Per l’intelligenceil numero sarebbe tre volte superiore. Pyongyang a inizio novembre ha inviato nel Kursk, regione russa in parte occupata dalle milizie di Kiev, circa 12mila. Mosca, sostengono gli 007 di Seul, li starebbe utilizzando come carne dain: li starebbe mandando allo sbaraglio all’attacco nonostante la scarsa esperienza soprattutto nel confronto con ikamikaze. Ma il dittatorecoreano Kim Jong-un sarebbea un nuovo dispiegamento di uomini e munizioni pur di ottenere da Vladimir Putin sostegni economici e risorse petrolifere.Gli aiuti da Pyongyang Come riporta il Corriere, l’occasione per l’annuncio dei nuovi aiuti da Pyongyang potrebbe essere la plenaria del partito unicocoreano che si terrà entro fine anno.