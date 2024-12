Tragedia sulla strada morte due giovanissime L’auto si schianta e prende fuoco | avevano 17 e 18 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella notte, intorno alle 4:35, un grave incidentele ha sconvolto la comunità di San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro. In località Guarna, una Mercedes con a bordo cinque giovani è uscita di, ribaltandosi e impattando violentemente contro alcuni alberi di ulivo e una quercia. L’impatto ha causato ladi due ragazze, una delle quali minorenne, lasciando gli altri tre passeggeri con ferite lievi.Secondo una prima ricostruzione, la vettura, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo, uscendo dalla carreggiata e ribaltandosi. A bordo si trovavano cinque giovani: tre ragazzi e due ragazze. Le vittime, identificate come M. S., 17, e A. P., 18, sono rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo, che subito dopo l’impatto è stato avvolto dalle fiamme.