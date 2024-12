Amica.it - TikTok Ban: cosa cambia per la moda se gli Usa vietano l’app

Leggi su Amica.it

Segnatevi questa data: 19 gennaio 2025. Quel giorno si deciderà il futuro dell’appnegli Stati Uniti: se ilban diventasse realtà, lae il beauty dovrebbero prepararsi a enormi conseguenze, anche in Europa. Chi ha seguito la vicenda lo sa: sulla spinta della preoccupazione per la sicurezza nazionale e per la privacy degli utenti, la corte d’appello federale ha confermato una legge che vietanegli Usa se la società madre non vende l’app (entro il 19 gennaio) a un acquirente che gli Stati Uniti ritengano accettabile. Per ora, il colosso cinese ha chiesto alla Corte Suprema di bloccare il divieto governativo che entrerà in vigore il mese prossimo, tentando così di mantenere operativa la piattaforma.