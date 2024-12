Amica.it - Romeo e Cruz rubacuori: il recap degli amori dei Beckham junior

Con Brooklyn “sistemato” con Nicola Peltz, a impegnare le pagine delle cronache rosa ci pensano gli altri due fratelli di casa.GUARDA LE FOTOBrooklyne Nicola Peltz: le foto più belle del loro amore GlidiIl secondogenito di David e Victoria, 22 anni, ex calciatore e modello, ha frequentato Mia Regan dal 2019 a inizio 2024 (con una pausa nel 2022). Dopo la fine della relazione con la modella, che era diventata a tutti gli effetti una di famiglia, è stato paparazzato mentre si scambiava un bacio appassionato a New York con Gray Sorrenti, figlia del fotografo di moda (e amico di Victoria) Mario Sorrenti.GUARDA LE FOTOe Mia Regan sono i nuovi David e Victoria: le foto I Beck’sUna relazione di breve durata: a novembre i fotografi del Daily Mail l’hanno immortalato mano nella mano con la dj Kim Turnbull, 23 anni, ex del figlio di Madonna e Guy Ritchie, Rocco (si erano frequentati, giovanissimi, nel 2016).