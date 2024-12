Liberoquotidiano.it - Risparmio degli italiani, la ricetta per tornare a valorizzarlo

Leggi su Liberoquotidiano.it

La concentrazione in mattone e conti correnti non ha fatto bene ai portafogli, che si sono impoveriti negli ultimi dieci anni. Gli ingredienti per far ripartire il? Diversificazione, gestione attiva e orizzonte di lungo periodo Il portafoglionon è più quello di un tempo, nonostante una propensione aldelle famiglie ancora solida. Ma la capacità delle famiglie di generare ricchezza è messa sotto pressione da un flusso di reddito su un trend da anni debole e da una ridotta capacità di valorizzare il patrimonio digià presente. Infatti, come mostrano i dati dell'Associazione Italiana Private Banking, il tasso di, seppure a fronte di consumi relativamente stabili, è gradualmente sceso dal 28%anni Ottanta all'8,4% del 2024.