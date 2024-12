Mistermovie.it - Mister Movie | Curiosità Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, 10 curiosità sul film con Johnny Depp

Ladi, il celebredel 2005 diretto da Tim Burton e con protagonista, rimane un pilastro del cinema per famiglie.e ladidi Tim BurtonTratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl, questa versione si distacca dal precedente adattamento del 1971, regalando un’interpretazione più oscura e affascinante. Ecco alcuneche forse non conoscevate.Il Regista e l’Iconicoclass="wp-block-heading">Non tutti sanno che Tim Burton non era la prima scelta per dirigere il. La produzione inizialmente pensò a Martin Scorsese, che rifiutò per concentrarsi su Gangs of New York. Anche il ruolo di, reso iconico da, poteva essere interpretato da altri attori come Jim Carrey, Robin Williams, Nicolas Cage, o Michael Keaton.