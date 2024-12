Quotidiano.net - Messa di Natale 2024 in tv: orari, diretta e quando Papa Francesco aprirà la Porta Santa

Roma, 23 dicembre- Siamo in prossimità dele, per l’occasione, piazza San Pietro si prepara alle consuete solenni celebrazioni che ogni anno attirano fedeli da tutto il Paese., 88 anni compiuti lo scorso 17 dicembre, presiederà a partire dalle 18:30 della vigilia il rito dell’apertura dellache dovrebbe avvenire intorno alle 19, seguito dallanella notte della solennità deldel Signore. La celebrazione in questione sarà preceduta dalla preghiera di preparazione, il cui inizio è previsto per le 18:30. Durante il giorno di, a partire da mezzogiorno nella loggia centrale della Basilica, il Pontefice sarà impegnato nel lanciare il proprioggio natalizio al mondo, seguito dalla benedizione “Urbi et Orbi”. Pope Fracis greets those present after receiving the new electric popemobile, at the Vatican, 4 December