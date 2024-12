L’acqua di Campo di Mare torna potabile | revocata l’ordinanza

Leggi su Ilfaroonline.it

Cerveteri, 24 dicembre 2024 – “nella frazione didiè nuovamentee dunque utilizzabile”.A renderlo noto è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti che proprio in questi minuti sta firmando la revoca deldi divieto emanata nei giorni scorsi.“A causa di valori fuori dalla norma riscontrati nei giorni scorsi a seguito delle analisi della ASL Roma 4 da una fontanella sita in Piazza Prima Rosa, siamo stati costretti a vietarne l’uso – ha aggiunto il Sindaco – prontamente proprio come prevede la norma ci siamo attivati, avviando tutte quelle azioni necessarie per il rientro nella norma dei parametri. Oggi, a seguito delle nuove analisi, possiamo finalmente revocare. I cittadini dunque, potranno ricominciare ad utilizzarein tutte le sue finalità, compreso dunque berla, cucinare, lavarsi i denti e tutte le consuete attività quotidiane vietate in questi giorni”.