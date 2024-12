Ilrestodelcarlino.it - La Sab Group Rubicone brinda con una vittoria, battuta la Sios

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancora una buona prestazione della Sabche nel campionato di pallavolo di serie B maschile torna a casa con unaper 3-1 dall’insidiosa trasferta di San Severino Marche contro laNovavetro. La formazione sammaurese si è presentata alla gara con le defezioni del palleggiatore Gherardi, di Graziani e con Carlini che, pur non allenandosi per tutta la settimana a causa di problemi influenzali, si è aggregato ai compagni per mero spirito di squadra. Con Gherardi ai box è stato il classe 2003 Mattia Massaro ad assumersi la responsabilità del comando del gioco gialloblù. Il palleggiatore sammaurese ha giocato una gara di livello sfruttando al meglio i suoi quasi 2 metri piazzando ben 6 muri punto e gestendo con capacità e maturità il gioco della squadra. I posti 4 Bellomo e Bonatesta hanno anch’essi giocato una gran gara in attacco andando entrambi ben oltre il 50%.