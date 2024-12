Ilgiorno.it - Il crac dei diamanti da investimento, sotto sequestro oltre 12 milioni: “Compensi gonfiati e ingiustificati”

MILANO – Con una serie di operazioni, tra cui “ripetuti e” aumenti di compenso a sé stesso, l’ex notaio Franco Novelli avrebbe distratto con altri quasi 37di euro. Il gip di Milano, Cristian Mariani, ha disposto ilpreventivo per la somma di12di euro nei confronti del presunto ex amministratore di fatto dal 2012 al 2019 della Intermarket Diamond Business (Idb) e della moglie nell’ambito di un’indagine per la bancarotta della società dichiarata fallita il 15 gennaio 20219, con un passivo ammesso di più di 17. Società che era rimasta coinvolta nella presunta truffa sulla vendita dia prezzi, anche a investitori vip come Vasco Rossi. Secondo le indagini del pm Grazia Colacicco, condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, Novelli con una serie di operazioni, tra cui “ripetuti e” aumenti dia sé stesso e la stipula di contratti per consulenze “rinnovati senza alcuna giustificazione prima della scadenza naturale”, anche in favore della moglie, avrebbe distratto in concorso con altri quasi 37di euro.