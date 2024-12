361magazine.com - I film di Natale da vedere su Netflix

Leggi su 361magazine.com

C’è anche Beyoncé liveQuella diè la ricorrenza in cui tutti sono più felici: un momento di raccoglimento con amici e familiari in cui ci si scambiano doni e affetto, e un’occasione per festeggiare oppure per riposarsi al caldo sul divano di casa.è pronta ad immergervi nell’atmosfera delle festività natalizie con la playlist Le feste iniziano qui, il punto di partenza per chi non vede l’ora di riscoprire la magia delinsieme ai suoie show preferiti a cui quest’anno si aggiunge un appuntamento speciale: il 25 dicembre Beyoncé canterà live sudurante l’intervallo della partita didella NFL (live alle 22:30 ora italiana) in cui si affronteranno le squadre Baltimore Ravens e Houston Texans trasmessa in diretta streaming sul servizio. Si tratta della prima performance live dell’album Cowboy Carter.