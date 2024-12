Isaechia.it - Grande Fratello, nuovo crollo per Alfonso Signorini: ecco gli ascolti della diciannovesima puntata

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera è andata in onda ladiin diretta su Canale 5, condotta dacon il supporto delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e di Rebecca Staffelli in postazione social. Laha toccato diversi argomenti caldi, come la finerelazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, con la mammaballerina che è entrata in Casa per cucinare la pastiera ai ragazzi, ed ha affrontato didi petto il concorrente. Scontro acceso tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani, con quest’ultimo che ha ricevuto un’emozionante lettera dal suo compagno. Spazio anche al rapporto affettuoso tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, le due ragazze appaiono sempre più vicine. Sono finiti infine in nomination per l’eliminazione Emanuele, Bernardo Cherubini, Le Monsè e Zeudi.