Tvzap.it - “Grande Fratello”, la domanda di Signorini a Yulia spiazza: cala il gelo in diretta

News tv. “”, ladi Alfonso ailin– “, sei incinta?”. Senza troppi giri di parole Alfonso l’ha chiesto inalla giovane, che ha risposto prontamente. Nella puntata del reality andata in onda ieri sera, 23 dicembre 2024, su Canale 5, si sono susseguiti momenti di tensione, confronti accesi e sorprese emozionanti, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Come aveva detto, Deianira Marzano, molti utenti erano certi che la ragazza fosse uscita non per la denuncia, ma perché in dolce attesa: “Io sono convinta chesia uscita dalla Casa anche perché è rimasta incinta”, scriveva un utente. E ancora: “Ho scritto a Michael in privato. Ha letto il messaggio e non ha risposto. Chissà perché”. Poi: “Anche io ho sentito questa voce che era rimasta incinta”.