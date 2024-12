Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, chi è uscito ieri sera lunedì 23 dicembre? | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

, chi è23? Durante la diciannovesima puntata del reality show, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Helena Prestes, Zeudi, Emanuele, Bernardo, Javier, Tommaso e Lorenzo?Chi è stato eliminato al? Puntata del 23Durante la diciannovesima puntata di23del, Alfonso Signorini si è collegato con i concorrenti nella casa per comunicare il verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico da casa era chiamato a votare i due concorrenti preferiti. Proprio il conduttore prima di comunicare il primo verdetto del televoto ha ricordato ai concorrenti in nomination: «questa settimana era un televoto sui preferiti».Al via il primo verdetto: «il pubblico ha deciso che non è tra i preferiti Zeudi.