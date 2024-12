Ilfattoquotidiano.it - Federica Pellegrini: “Ballando? È stato introspettivo. Magnini mi ha tradita e ho chiamato un paparazzo. Sono di Destra moderata. Forte solidarietà con Meloni”

Ha mancato la vittoria per un soffio e la sua escalation all’interno di “con le stelle” è stata strepitosa. Prima i problemi con Angelo Madonia, poi la sostituzione con Samuel Peron che però si infortuna subito e poi il “principe” dello show Pasquale La Rocca che prende al volo la campionessa e la catapulta al secondo posto, dietro la super favorita Bianca Guaccero.“Pensavo fosse una cosa più superficiale. – ha detto laa Il Corriere della Sera – L’ho fatto per imparare a ballare e per sconfiggere la mia innata timidezza: èun viaggio, un bellissimo percorso, mi ha regalato maggiore sicurezza come donna”. Per i giudizi “nessun problema. Se uno mi dice che non so ballare, gli dico ‘hai ragione’. Poi iorimasta fuori da tutti i gossip”.Sulla querelle con Madonia: “Quello che avete visto èsolo l’apice: misentita un po’ messa in mezzo.