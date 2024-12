Tpi.it - Dopo Sanremo arriva il libro-confessione di Fedez: “Una biografia che ha l’efficacia di un libro terapeutico”

il Festival diildiil Festival di, al quale parteciperà in qualità di big, a marzo 2025 uscirà ildi.Edito da Mondadori, il volume avrà il titolo di Memoir. “Unache hadi un, un self help che ha la vitalità di una” è la presentazione del volume da parte della casa editrice che definisce il cantante “il personaggio italiano più noto, più discusso, più divisivo”.Inevitabile un capitolo dedicato all’ex moglie Chiara Ferragni con la qualeè ufficialmente separato da qualche settimana. La data d’uscita non è casuale: il, infatti, arriverà a marzo 2025, subitola partecipazione dial Festival di.Il rapper, che trascorrerà le feste a Saint Barth, ai Caraibi, senza i suoi figli, nei giorni scorsi aveva rotto il silenzio parlando della sua partecipazione a Saràdurante il quale era apparso non a suo agio facendo preoccupare i suoi fan.