Davidemaggio.it - Concerto di Natale 2024: il cast

Leggi su Davidemaggio.it

Su Canale 5 sta per tornare ildi. Mercoledì 25 dicembre, in prima serata, Federica Panicucci conduce la 32esima edizione dell’ormai storico appuntamento musicale natalizio. Lo show, registrato lo scorso 14 dicembre dall’Auditorium Conciliazione di Roma, vede la partecipazione di diversi ospiti. Come sempre, lo scopo del, realizzato con l’approvazione e la collaborazione del Vicariato di Roma, porterà al centro della scena la musica. Ecco chi sarà in scaletta.Nel corso della lunga serata, i telespettatori avranno modo di assistere alle performance di Roberto Vecchioni, dei Ricchi e Poveri, di Fabrizio Moro, di Fausto Leali e di Ditonellapiaga. Nelci sono poi Raphael Gualazzi, Iva Zanicchi, i Boomdabash, la musicista inglese Lusaint e il cantautore olandese Dotan.