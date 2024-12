Ilrestodelcarlino.it - Come difendersi dalle alluvioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ultimamente ho letto vari articoli su quotidiani nazionali e post pubblicati sui social, che mi hanno meravigliato per la furbizia con cui vengono spiegate delle finte realtà o quantomeno delle visioni parziali sul nostro sistema fluviale, che giustificano in parte quanto non è stato fattoIstituzioni Pubbliche in questi ultimi 20 – 25 anni. Che la vegetazione svolga un ruolo fondamentale per la tutela dell’ambiente, nel senso più ampio del termine, è ovvio credo un po’ per tutti noi. Ma il problema però va affrontato a 360°. Dire che la vegetazione svolge una tutela sulla stabilità degli argini fluviali è vero. Dire che la vegetazione svolge un’attività di regolamentazione del deflusso delle acque superficiali è vero, rallentando la velocità dell’acqua, diminuendo l’erosione, filtrando, ombreggiando i corsi d’acqua stessi, tutto vero.