Schwazer | Voglio fare il preparatore atletico nel calcio Sinner può difendersi altri sono morti in silenzio

L’ex marciatore Alexha rilasciato un’intervista a Repubblica sulla sospensione per doping e il suo futuro, parlando anche di Jannike il ricorso che sta affrontando.: «ilnel»«A Santo Stefano compirò 40 anni, ma è come se me ne sentissi 60 o 70. Ho visto e vissuto tutto quello che si può in una sola vita. Prima non avrei potuto mettere piede negli impianti senza incorrere in un’ulteriore squalifica». Cosa farà da grande?«entrare nel mondo delstato un atleta individuale in uno sport di durata. Ilè uno sport di squadra giocato da singoli.diventaree mettere la mia esperienza al servizio di un ambiente nuovo.uscire dai soliti schemi. Credo molto nell’interscambio di opinioni tra varie discipline.