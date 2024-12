Oasport.it - NFL 2024 (Week 16): Chiefs sempre più vicini alla #1 della AFC, sarà Lions-Vikings a decidere la NFC

Siamopiùai Play-offs e la16NFL-2025 ci ha dato notizie importanti sotto questo punto di vista. Prosegue la corsa in vettaAFC dei Kansas City(14-1) che vincono ancora una volta senza brillare 27-19 contro gli Houston Texans (9-6). Mahomes fa il minimo sindacale con 260 yds e una meta e la difesa fa il resto. #1 nella Conference ormai ad un passo.In vettaNFC rimangono i Detroit(13-2) che passano 34-17 in casa dei Chicago Bears (4-11) con Goff da 336 yds e 3 mete e Williams da 143 yds su ricezione con un td. Fondamentale vittoria per i Baltimore Ravens (10-5) per 34-17 contro i Pittsburgh Steelers (10-5) nello scontro internoAFC North. Lamar Jackson lancia per 3 td, Henry corre per 162 yds e i giallo-neri nulla possono.Nel duello internoNFC East, i Washington Commanders (10-5) sgambettano 36-33 i Philadelphia Eagles (12-3) con un parziale clamoroso di 22-6 nell’ultimo quarto dopo un erroraccio di Smith che regala l’ultimo possesso ai rivali, nonostante il solito Barkley da 150 yds su corsa e 2 td.