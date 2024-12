Ilrestodelcarlino.it - La vera disabilità è l’egoismo

di Mons. Erio Castellucci Alla fine è proprio lei, con il suo gesto tenero, a definire questa scena che altrimenti si chiamerebbe semplicemente Natività. Sul volto di questa donna si nota qualche tratto fisionomico delle persone portatrici di sindrome di Down. E’ lei a sfamare il piccolo Gesù. Un’amica immobile in sedia a rotelle, ora nella casa del Padre, mi insegnò a misurare la realtà con criteri diversi rispetto a quelli esteriori del successo, delle ricchezze o dell’estetica. Lei diceva che nessuno è disabile, ma che umanamente siamo tutti diversamente abili e che per il Signore siamo invece tutti "immensamente abili". Aveva ragione. Il mistero del Natale è la prova di quanto siamo preziosi agli occhi di Dio e anche di quanto siamo inabili ad accoglierlo, tenendolo fuori dalle nostre case e riservandogli solo una stalla.