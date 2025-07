Via Mariano Stabile aggressione davanti a una banca | nipote picchia lo zio e lo lascia a terra insanguinato

Un uomo sulla sessantina √® stato aggredito a calci e pugni davanti alla banca Intesa Sanpaolo di via Mariano Stabile.¬†Tutto √® avvenuto nel giro di pochi minuti, poco dopo le 10,30. L'aggressore,¬†un giovane sulla trentina, sarebbe il nipote della vittima.¬†Lo zio, rimasto a terra con il volto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

