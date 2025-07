Paura per Pogacar | cade nel finale si rialza e il gruppo lo aspetta per una regola non scritta Al Tour vince il fair play

Momenti di paura nella fase conclusiva dell’undicesima tappa del Tour de France nella tappa di Tolosa: Tadej Pogacar è caduto quando mancavano ormai cinque chilometri al traguardo. Il campione del mondo, alla ricerca del suo quarto Tour de France in carriera, è finito a terra dopo aver toccato accidentalmente la ruota posteriore del norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility). Il capitano della UAE Emirates XRG è andato giù sull’asfalto cadendo sul fianco sinistro ed è andato a sbattere su un muretto a bassa velocità, sfiorando il marciapiede. Pogacar si è però subito rialzato e, dopo aver rimesso la catena nel deragliatore, è tornato a pedalare per non perdere troppo tempo e con il chiaro intento di tornare in gruppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura per Pogacar: cade nel finale, si rialza e il gruppo lo aspetta per una “regola non scritta”. Al Tour vince il fair play

Liam Gallagher parla delle prove degli Oasis prima del tour: «Sono da paura» - «We have LIFT OFF Rastas sounded fucking FILTHY I’ll tell thee that there for hardly anything LG». Due righe buttate giù a caso sono bastate a Liam Gallagher per accendere l’entusiasmo dei fan, ormai in pieno conto alla rovescia per l’inizio dell’attesissimo reunion tour degli Oasis, che torneranno a suonare insieme dopo sedici anni di assenza dalle scene.

“Mi fa paura un tour con effetto revival. Ci ho messo 12 anni di carriera a riempire il Forum. Ho pianto la mattina dopo”: Cremonini show e cinema a Milano - “Il concerto dura 2 ore e mezza non per ingordigia o bulimia ma perché è un racconto. Questo tour nasce da un album, ‘Alaska Baby’, che ho trattato come un’opera artistica perché è stato simbolo di una trasformazione personale importante”.

“Il team lo sta spingendo troppo, ho paura che Jonas si stia bruciando in fretta”: l’attacco della moglie di Vingegaard scuote il Tour - “Direi che la Visma lo sta spingendo decisamente troppo. Ho paura che Jonas abbia acceso la candela da entrambi i lati e che la stia bruciando in fretta”.

Tour de France, finale folle a Tolosa: la paura di Pogacar e il gesto dei suoi rivali. L'invasione di un manifestante al traguardo; Caduta di Pogacar, al Tour via radio è diffuso subito un ordine: la regola non scritta del gruppo.

Pogacar cade ma non molla: abrasioni e paura, ma il Tour continua - Una giornata che avrebbe potuto cambiare le sorti del Tour de France 2025 si è conclusa con un sospiro di sollievo, almeno in apparenza. Lo riporta informazione.it

Ritiro Pogacar, c’è la decisione definitiva dopo la caduta: stupore al Tour - Le condizioni di Tadej Pogacar preoccupano e non poco i fan. diregiovani.it scrive