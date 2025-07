Meloni | con noi ogni giorno mille posti

12.30 "Di questi mille giorni al governo,il dato che mi rende piĂą orgogliosa è che in media in ogni giorno sono stati creati mille posti di lavoro nuovi per un totale di oltre un milione". Così la premier,Meloni,al Congresso della Cisl. Patto di responsabilitĂ ? "Alla Fumarola dico che accolgo la sfida". "Al lavoro per scongiurare guerra commerciale con Usa che impatterebbe sui lavoratori".Cita Eleanor Roosevelt:"La realtà è fatta di sogni e di chi ha il coraggio di crederci". "Dai dati economici emerge un quadro incoraggiante". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: mille - meloni - ogni - giorno

Festa della Mamma, la Meloni: “Tra mille difficoltà ce la facciamo perché abbiamo testa, cuore e una forza sovrumana” - Roma, 11 maggio 2025 - In occasione della Festa della Mamma che si festeggia oggi domenica 11 maggio, la premier Giorgia Meloni, anche lei madre della piccola Ginevra, ha fatto i suoi auguri suo social: "Tanti auguri a tutte le mamme, che sono un monumento all'amore, alla dedizione, alla disponibilità e anche all'organizzazione" perché "riuscire a mettere insieme tutto tra famiglia, vita, lavoro certi giorni sembra davvero impossibile".

Mille giorni di governo Meloni: bene il rapporto con l’Ue, male il riflesso identitario - Il mio giudizio sui 1000 giorni del Governo Meloni è molto semplice. Buono, anche molto buono in alcuni casi, quando si vede che pensa e ragiona nell’interesse dell’Italia e si comporta da aspirant.

Mille giorni di governo Meloni: poteva ricucire ferite profonde, ha scelto il conflitto - Le opere pubbliche, spesso, raccontano meglio di qualunque altra cosa i limiti del nostro paese. Si aprono cantieri senza una vera programmazione, si tagliano nastri prima ancora c.

Mille giorni di governo Meloni, e non c’è nulla da festeggiare. In tre anni abbiamo visto solo promesse non mantenute, annunci roboanti e slogan vuoti, mentre per le famiglie italiane ogni giorno è diventato un salto a ostacoli. Il costo della vita è aumentato in Vai su X

“Ogni giorno per me è come un lancio con il paracadute...». Giorgia Meloni prende la parla davanti ai neo assunti 007 e coglie l'occasione per parlare... Vai su Facebook

Meloni: 'Mille giorni al governo ma mi sembrano di più..'; Giorgia Meloni al Congresso Cisl: Basta con conflitto distruttivo tra operai e padroni | Mille giorni al governo, mille posti di lavoro creati ogni giorno; Il principale successo di Meloni? Alleati confinati nell’irrilevanza.

Governo, Meloni: in 1000 giorni creati più di 1 mln di posti di lavoro - 'In questi mille giorni al governo, quello che mi rende più orgogliosa è che in media, in ognuno di questi mille ... Secondo notizie.tiscali.it

Giorgia Meloni, 1.000 giorni (oggi) al governo: «Creati più di 1 milione di posti di lavoro» - «Oggi sono mille giorni da quando il governo in carica, a me sembrano un po' di più, ma sono mille. Si legge su msn.com