Un nuovo modo di fare comunità | nasce L’albero delle identità

Fiumicino, 17 luglio 2o25- Happy Coaching and Counseling è un’associazione fondata da coach e formatori, oggi aperta a psicologi, psicoterapeuti e facilitatori. Ha dato vita a un progetto innovativo per coinvolgere bambini, ragazzi e, perchĂ© no, anche adulti in un percorso educante attraverso una rigenerazione artistica e cognitiva di nuovi spazi educativi, coinvolgenti, di espressione corporea e di manualitĂ espressiva: L’Albero delle IdentitĂ . Sviluppatosi nel Lazio, in Campania, in Abruzzo, in Emilia Romagna, in Lombardia, fino in Francia e Spagna, il gruppo educativo e la sua progettualitĂ si è posto come obiettivo primario una finalitĂ rivolta ad una istruzione di qualitĂ , ad una paritĂ di genere, alla prevenzione dell’abbandono scolastico, alla valorizzazione territoriale per arrivare a creare un senso di appartenenza e di identitĂ collettiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it