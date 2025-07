Occhi su Juanlu | Manna si muove affare in stand-by ma vivo

Come raccontato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Napoli non . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Occhi su Juanlu: Manna si muove, affare in stand-by ma vivo

In questa notizia si parla di: occhi - juanlu - manna - muove

Occhi su Juanlu: Manna si muove, affare in stand-by ma vivo; Napoli-Ndoye, pressing in corso: offerto quinquennale, il Bologna fissa il prezzo; Il mercato del Napoli, occhi su Juanlu: nell’affare col Siviglia possibili contropartite Simeone e Cajuste.

Occhi su Juanlu: Manna si muove, affare in stand-by ma vivo - by ma vivo Come raccontato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Napoli non ha ... Scrive forzazzurri.net

Napoli, guerra di nervi con il Siviglia per Juanlu: il piano di Manna - Gli spagnoli, alle prese con seri problemi economici, insistono nel chiedere 20 milioni per il terzino ma il Napoli resta in attesa: l’ultimo rilancio a 12+2 ... Lo riporta msn.com