Vestirsi da femmina

A mio figlio di tre anni piacciono molto i costumi e tra i suoi travestimenti preferiti ci sono anche principesse come Elsa di Frozen. Molti adulti la trovano una scelta singolare.

