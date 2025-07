Stil Novo l’organista Alessio Corti inaugura la nuova edizione

Bergamo. “Esiste un legame profondo e antico tra la musica organistica e il culto mariano. Esso attraversa secoli di storia, arte e devozione. Sin dal Medioevo, la figura della Vergine Maria ha ispirato compositori, poeti e artisti, divenendo uno dei fulcri piĂą potenti della spiritualitĂ cristiana. In particolare, l’organo – strumento liturgico per eccellenza nella tradizione occidentale – ha avuto un ruolo privilegiato nell’espressione sonora della pietĂ mariana. Il repertorio organistico dedicato a Maria comprende preludi, versetti, meditazioni, variazioni e parafrasi su inni e celebri melodie di tradizione gregoriana quali, ad esempio, Salve Regina, Ave Maria, Ave maris stella o Magnificat. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Stil Novo”, l’organista Alessio Corti inaugura la nuova edizione

In questa notizia si parla di: stil - novo - organista - alessio

Stil Novo e Arta insieme per “La notte di San Lorenzo”: il nuovo singolo tra romanticismo e malinconia - “La notte di San Lorenzo” (AM Productions) è il nuovo singolo degli Stil Novo, un brano più romantico e passionale rispetto ai precedenti, che vede per la prima volta la collaborazione con “la regina” del pop e dell’RnB albanese Arta, artista con una carriera decennale costellata di grandi successi.

Prima collaborazione internazionale per la band bolognese Stil Novo - “La notte di San Lorenzo” (AM Productions) è il nuovo singolo degli Stil Novo, un brano più romantico e passionale rispetto ai precedenti, che vede per la prima volta la collaborazione con “la regina” del pop e dell’RnB albanese Arta, artista con una carriera decennale costellata di grandi.

“Stil Novo”, a Bergamo concerti per celebrare Sant’Anna - Bergamo. Una rassegna all’insegna delle novità . Così si presenta la seconda edizione di Stil Novo – I concerti di Sant’Anna, un ciclo di due appuntamenti musicali che nasce in occasione delle feste patronali di una delle parrocchie più densamente popolate di Bergamo.

“Stil Novo”, concerti nella parrocchia di Sant’Anna. Recital di Alessio Corti; BERGAMO – Alessio Corti inaugura la seconda edizione di “Stil Novo”. Il pluripremiato organista milanese si esibirà venerdì 18 luglio al Serassi della Chiesa parrocchiale di S. Anna, in occasione delle feste patronali; Stil Novo: nella chiesa di Sant'Anna, concerti d'organo per celebrare la patrona.

“Stil Novo”: nella Chiesa parrocchiale di Sant’Anna in Bergamo, concerti all’organo Serassi per celebrare la patrona - “Stil Novo”: nella Chiesa parrocchiale di Sant’Anna in Bergamo, concerti all’organo Serassi per celebrare la patrona ... Riporta araberara.it

“Stil Novo”, rassegna di concerti per celebrare Sant’Anna - Tutto pronto per la rassegna “Stil Novo – I concerti di Sant’Anna“, ciclo di tre appuntamenti musicali che nasce in occasione delle feste patronali di una delle parrocchie più ... Scrive bergamonews.it