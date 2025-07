Firenze, 17 luglio ‚ÄstIl 7 luglio Manisha Rani ‚Äď studentessa affetta da una disabilit√† visiva ‚Äď ha conseguito la laurea in Scienze Politiche all‚Äô Universit√† di Pisa, discutendo la tesi intitolata¬†‚Äė‚ÄôDal Risorgimento alla Costituzione.¬†Il lungo cammino verso la Repubblica Italiana‚ÄĚ. La¬†discussione si √® svolta davanti a familiari¬†e amici, visibilmente commossi ed emozionati per il traguardo raggiunto. La tesi ha avuto come relatrice la professoressa Cinzia Rossi, che ha dichiarato: ‚ÄúManisha Rani si √® dedicata alla preparazione della tesi con grande passione, dimostrando maturit√†, spirito di iniziativa e dimestichezza nella scelta e nell'uso delle fonti bibliografiche, che ha saputo analizzare con metodo critico‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laurea per Manisha Rani, studentessa ipovedente. La sua tesi sulla Costituzione