L'incredibile errore di Van der Poel al Tour | credeva di essere primo aveva due avversari davanti

Nel finale della 11a tappa a Tolosa, Mathieu Van der Poel ha commesso un errore fatale: credeva di essere primo e poter festeggiare la vittoria e vestirsi ancora una volta con la maglia gialla. Ma davanti a lui c'erano Abrahamsen e Schmid che l'hanno rilegato ad un amarissimo terzo posto: "Alla fine l'ho capito dagli elicotteri e dalle moto, ma era troppo tardi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: errore - poel - credeva - essere

Clamoroso errore di Pogacar, firma la maglia gialla ma non può indossarla: è primo ma è di Van der Poel - Tadej Pogacar ha dominato la 4a tappa battendo Van der Poel e raggiungendolo in vetta alla classifica generale del Tour.

L’uomo di 25enne ha perso la vita, risucchiato dal motore di un aereo, dopo essere riuscito a forzare i controlli di sicurezza e arrivare sulla pista di atterraggio dell'aeroporto di Orio al Serio. Come ha fatto a entrare in aeroporto: https://fanpa.ge/htY76. Vai su Facebook

L'incredibile errore di Van der Poel al Tour: credeva di essere primo, aveva due avversari davanti; Pogacar deride Vingegaard al Tour de France: Assolutamente ridicolo lui e tutta la Visma; Philipsen operato d'urgenza per fratture multiple, polemica su chi ha provocato la caduta: Un pazzo.

Jonathan Milan fa il mea culpa: "Un errore lasciare andare via così van der Poel. Abbiamo speso tutto il treno per andare a riprenderlo" - Niente bis dopo la vittoria di Laval, ma sente di non aver avuto le energie necessarie per vincere ... eurosport.it scrive