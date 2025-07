Impianti sportivi il presidente della Rondinella propone un fondo regionale da gestire con Fidi Toscana

FIRENZE – “Creare un fondo di garanzia per lo sport toscano attraverso la fiduciaria della Regione, cioè Fidi Toscana, che così facendo potrebbe rilanciare il suo impegno economico e sociale. Sono convinto che le risorse per questa operazione ci siano, ci vuole una cabina di regia che sappia destinarle sui territori e vigilare bene sull’utilizzo dei fondi per l’ammodernamento degli impianti, che ne hanno estremo bisogno”. È questa la proposta di Lorenzo Bosi, imprenditore e presidente della storica società sportiva fiorentina Rondinella Marzocco. “Ciò che noi facciamo come società sportive – ricorda Bosi – non si esaurisce nei 90 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

