Donatella Rettore risponde alla madre di Giorgia | Siamo amiche ma dov'è finita l'artista di Come saprei?

Donatella Rettore ha risposto alla madre di Giorgia che aveva a sua volta risposto all'intervista della cantante che definiva la figlia un'imitazione di Whitney Houston. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: donatella - rettore - madre - giorgia

Arriva “Jukebox – La notte delle hit”, al timone Antonella Clerici: tra gli ospiti Donatella Rettore, Nomadi e i Gemelli Diversi - La musica che ha fatto da colonna sonora a più generazioni si prepara a invadere Torino con due serate evento all’Inalpi Arena.

Donatella Rettore contro Giorgia: frecciate, ricordi e verità scomode - Donatella Rettore festeggia 70 anni e non risparmia nessuno: attacca Giorgia, ricorda la censura e si racconta senza filtri.

Donatella Rettore: “Giorgia è sopravvalutata, imita Whitney Houston. Finii in coma etilico dopo un tradimento” - Donatella Rettore si racconta in un'intervista e ripercorre la sua carriera, tra il successo e periodi di depressione per delle "scelte sbagliate fatte a causa di un mio produttore".

Donatella Rettore: "Giorgia? Sopravvalutata". La replica pungente della madre Elsa Link articolo nel primo commento Vai su Facebook

Donatella Rettore risponde alla madre di Giorgia: Siamo amiche, ma dov'è finita l'artista di Come saprei?; La mamma di Giorgia risponde a Donatella Rettore. Il post di fuoco sui social; Donatella Rettore: Giorgia? Sopravvalutata. La replica pungente della madre Elsa.

Donatella Rettore attacca la madre di Giorgia: “Non ha bisogno di questi avvocati”/ Lo sfogo della cantante - Donatella Rettore risponde alla madre di Giorgia, va in atto un nuovo capitolo dello scontro tra l’artista veneta e la mamma della celebre cantante romana. Secondo ilsussidiario.net

Donatella Rettore, è scontro con la mamma di Giorgia: il botta e risposta infuocato - Donatella Rettore ha detto che Giorgia è sopravvalutata, la mamma della cantante ha risposto e Rettore ha replicato a sua volta: è guerra! Da donnapop.it