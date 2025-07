valentina cabassi scatena la polemica con le foto a una settimana dal parto

Sono bastate poche foto di una passeggiata con passeggino per attirare le polemiche: Valentina Cabassi non avrebbe mai pensato che oltre ai (numerosissimi) like sarebbe stata attaccata per. il suo outfit. A pochissimi giorni dal parto. Chi è Valentina Cabassi?. Prime foto di famiglia Modella e influencer, Valentina Cabassi è nata a Milano nel 1996. La sua vita ha cambiato direzione quando nel 2020 ha interpretato il ruolo della protagonista nel video Superclassico di Ernia. E’ in quella occasione che è scoppiata la scintilla con il rapper e la loro relazione ha avuto inizio. A febbraio la coppia ha annunciato sui social l’arrivo della loro prima figlia. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

