Fiumicino polo strategico dell’area metropolitana

Fiumicino, 17 luglio 2025- All’indomani della presentazione della Fondazione Fiumicino 3000, nata per affiancare il Comune nel progetto di sviluppo della città , facciamo il punto so cosa è oggi Fiumicino,. La città si è confermata come un comune di rilievo per l’area metropolitana romana. Secondo i dati ufficiali, il Comune ha raggiunto ad aprile 2025 una popolazione di 83.323 residenti, consolidando la sua posizione come terzo Comune più popoloso della Città Metropolitana. Su un’estensione territoriale di 213,89 km², Fiumicino presenta una densità abitativa pari a circa 388 abitanti per km², un dato che riflette la progressiva urbanizzazione e il ruolo crescente di questa città nel sistema economico e infrastrutturale romano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it