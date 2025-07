Evaso dopo la laurea fermato Andrea Cavallari uno dei condannati per la strage di Corinaldo | era a Barcellona

È stato catturato Andrea Cavallari, uno dei condannati per la strage di Corinaldo, evaso nei giorni scorsi dopo aver discusso la tesi di laurea all’Università di Bologna. Cavallari si trovava a Barcellona ed è stato fermato, in strada, nella tarda mattinata. A distanza di due settimane da quando, dopo la laurea in Scienze giuridiche conseguita all'università di Bologna, e dopo il pranzo con i. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Evaso dopo la laurea, fermato Andrea Cavallari uno dei condannati per la strage di Corinaldo: era a Barcellona

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga: il cellulare in cella e i contatti albanesi per evadere il giorno della laurea - CORINALDO Potrebbe essere fuggito in Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.

Strage alla Lanterna Azzurra, Cavallari evade dopo la laurea. Gli era stato concesso il beneficio di uscire dal carcere di Bologna senza scorta - ANCONA «Non voglio giustificarmi e non voglio nascondermi per sminuire le mie azioni. Le ho fatte e voglio pagare quello che mi spetta, continuando a chiedere scusa».

Andrea Cavallari fuggito dopo la laurea, l’appello del patrigno: “Rientra in carcere. Torna sui tuoi passi” - Bologna, 8 luglio 2025 – “ Ci voleva la scorta. Non dovevano farlo uscire da solo, è stato uno sbaglio”.

Le forze di polizia sono concentrate sulle ricerche del fuggitivo Andrea Cavallari, evaso dopo la concessione di un permesso per necessità da ormai sei giorni dal carcere della Dozza. Ma nel frattempo la lente di ingrandimento della Procura si allarga a tutti i c Vai su Facebook

