Ucraina Yuliia Svyrydenko nominata premier | prende il posto di Denys Shmyhal

Yuliia Svyrydenko – finora vicepremier, ministra dell’Economia e negoziatrice chiave dell’accordo sui minerali fra Kiev e gli Usa – è stata nominata nuova prima ministra dell’Ucraina, prendendo il posto di Denys Shmyhal. Si tratta del primo cambio di leadership del governo dall’inizio della guerra nel 2022. La scelta di Svyrydenko è stata approvata e quindi confermata dal Parlamento, con 262 voti a favore, 22 contrari e 26 astensioni. La sua nomina è giunta nell’ambito di un rimpasto di governo voluto dal presidente Volodymyr Zelensky nel tentativo di dare nuova energia a un Paese stanco della guerra e di aumentare la produzione interna di armi di fronte alla dura invasione russa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Yuliia Svyrydenko nominata premier: prende il posto di Denys Shmyhal

Il 10 e 11 luglio 2025 Roma ospita la quarta conferenza per la ripresa dell'Ucraina, un evento internazionale di fondamentale importanza co-organizzato dai governi dell'Ucraina e dell'Italia.

Rimpasto nel governo ucraino: la vice ministra e ministro dell'Economia Yulia Svyrydenko è stata indicata da Volodymyr Zelensky  per sostituire il premier Denys Shmyhal.

Volodymyr Zelensky ridisegna i vertici del potere esecutivo a Kiev con un rimpasto di governo - il più significativo dall'inizio della guerra in Ucraina - che sembra puntare a rafforzare i rapporti con Washington.

Yulia Svyrydenko, economista 39enne ed ex vice primo ministro, è stata confermata ufficialmente dal parlamento ucraino come nuovo primo ministro, dopo la sua nomina da parte di Volodymyr Zelensky.

Cambia anche l'ambasciatore a Washington, dove andrà il ministro della Difesa Umerov